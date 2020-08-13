Актер и музыкант Джаред Лето поддержал протестующих в Беларуси

Американский музыкант, вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето в своем Instagram поддержал протестующих в Беларуси.

"Мы с тобой, Беларусь", – написал он в Stories.

Музыкант также поделился фотографиями с массовых акций.

Напомним, во времена Революции Достоинства в Украине Джаред Лето высказывал свою поддержку украинцам. Музыкант провозгласил слова поддержки со сцены церемонии премии Оскар.

Кроме того, Джаред Лето также побывал на майдане Независимости во время Революции Достоинства.

Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.

Сергей Михалок, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto, автор хита "Воины света", который стал одним из гимнов украинского Евромайдана, во время концерта 12 августа в Одессе высказался относительно президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси. Ранее сообщалось, что протестующие белорусы были возмущены молчанием музыканта относительно событий в Беларуси.