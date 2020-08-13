Россия заявила о внешнем вмешательстве в Беларусь

Официальная Москва заявила, что обнаружила, задокументировала и передала белорусской стороне факты, свидетельствующие о попытках иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Об этом сегодня, 13 августа, на брифинге "по текущим вопросам внешней политики" заявила спикер российского МИДа Мария Захарова.

"Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах", – сообщила Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность инцидентами на улицах городов Беларуси после президентских выборов, и призвали всех "к сдержанности и проявлению благоразумия".

Кроме того Захарова коснулась вопроса задержанных в Минске российских журналистов, а также группировки бойцов ЧВК "Вагнера".

"В связи с имевшими место фактами задержания в Беларуси российских граждан, в том числе представителей СМИ и журналистов, отмечаем значительную роль в урегулировании посольства России в Минске и посла РФ Дмитрия Мезенцева. Он находится в тесном контакте с белорусскими компетентными органами и на данный момент большинство задержанных российских журналистов уже отпущены", – отметила представитель МИДа РФ.

По ее словам, совместная работа следственных комитетов, прокуратур и других полномочных ведомств двух стран, "поможет в кратчайшие сроки разобраться и с задержанием 33 граждан России".

"Важно отметить, что попытки найти некий так называемый "русский след" в организации беспорядков в стране – безосновательны. А сами "следы" ведут в другом направлении. Соответствующие факты на сей счет переданы белорусской стороне и имеются в публичном доступе. Уверена, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", – добавила спикер Захарова.

Напомним, на днях, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным боевика ЧВК "Вагнера".