"Вагнеровцы", задержанные на территории Беларуси, вернулись в Россию

32 россиянина, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, "пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, что 9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным боевика ЧВК "Вагнера".

Напомним, ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика ЧВК "Вагнера" под Минском, и еще одного – на юге страны. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

Офис Генпрокурора Украины сообщил, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.