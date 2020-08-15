Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, комментируя переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, назвал Лукашенко "бывшим президентом" страны.

Свои комментарии глава МИД Литвы опубликовал в Twitter.

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улице? Это действительно большой зарубежный заговор – жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", – написал дипломат.

Накануне ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов, но Литва настаивает на проведении нового, свободного и демократического голосования.

Отметим, в субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси, так как в стране не было свободных демократических выборов. А глава МИД Линас Линкявичус предложил странам ЕС создать фонд помощи гражданам Беларуси, пострадавшим от репрессий в своей стране.