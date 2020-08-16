"Очистил Минск от бандитов". Лукашенко выступил в столице на собственном митинге

В Минске на провластном митинге выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

На площади перед Домом правительства Лукашенко встретили аплодисментами. Президент поблагодарил участников митинга, которые приехали из разных регионов страны.

"Я не хотел вас звать на эту площадь, я знаю, у вас очень много дел дома. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь "погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента".

Также Лукашенко назвал людей, которые выступают против него "дезориентированными".

"Вы хотите свободы? Скажите - какой? Вы хотите перемен - скажите, каких?", – обратился президент к тем, "кого сегодня нет на площади".

"Мы своих ребят держим на площадях, чтобы успокоить протестующих. Это нормально?", – спросил Лукашенко.

Кроме этого, он заявил присутствующим, что проводил жесткую политику.

"Я должен вам казать, так как вы приехали с востока и запада нашей страны. У меня больше не будет возможности вам сказать. Мы проводили жесткую политику. Вы просили очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это", – подытожил Лукашенко.

Напомним, сегодня в Минске проходит провластный митинг, куда привезли работников социальной сферы. По данными СМИ, некоторым пообещали денежные вознаграждения, остальных привезли под страхов увольнения с работы.