Правительство Германии наладило контакт с Тихановской

Правительство Германии "некоторое время назад" контактировало с оппозиционным кандидатом на пост Беларуси Светланой Тихановской. Об этом 17 августа заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, передала DW.

Он также сказал, что на минувших выходных канцлер ФРГ Ангела Меркель общалась со многими европейскими партнерами по поводу ситуации в Беларуси.

Федеральное правительство требует от руководства Беларуси прекратить насилие против мирных демонстрантов. Заключенные должны быть освобождены "немедленно и безоговорочно", подчеркнул Зайберт. Он также сказал о необходимости "национального диалога" между правительством, оппозицией и обществом.

Определенную роль в пересмотре итогов президентских выборов в Беларуси могла бы сыграть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По словам Зайберта, официальные результаты выборов "не соответствуют реальному мнению в стране".

Вместе с тем, помочь с обеспечением безопасности на улицах Беларуси своему коллеге Александру Лукашенко при первом же запросе готов президент России Владимир Путин. Об этом вечером 15 августа рассказал сам Лукашенко, припомнив утренний разговор с Путиным. В случае "внешних военных угроз" и когда речь идет "о военной составляющей", у Беларуси есть соответствующий договор с РФ.

Напомним, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская записала новый ролик, в котором заявила о готовности стать национальным лидером страны.

Лукашенко во время выступления перед работниками Минского завода колесных тягачей заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.