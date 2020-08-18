Лукашенко наградил 323 силовиков медалями за безупречную службу

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил более трехсот сотрудников силовых органов и ведомств медалями "за образцовую службу" I, II и III степеней.

Указ о награждении сотрудников МВД был опубликован Национальным правовым интернет-порталом Республики Беларусь сегодня, 18 августа.

В частности, белорусский президент поощрил за "образцовое исполнение служебных обязанностей" 323-ех сотрудников МВД. Среди них – инспекторов дорожно-патрульной службы, милицейских психологов и водителей, представителей внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и других подразделений. Имена отличившихся милиционеров перечислены на 25 страницах.

Документ подписан 13 августа этого года, в дни самых жестоких столкновений протестующих и силовиков. Как сообщает Gazetaby.com, указ был опубликован с задержкой.

Напомним, Великобритания не признала результатов выборов в Беларуси и выступила против чрезмерного насилия, которое власти Беларуси применяли на протестах оппозиции. С аналогичным заявлением выступила Канада, которая уже ведет переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.