Награды милиционерам были выписаны до протестов, – МВД Беларуси

Министерство внутренних дел Республики Беларусь осудило новостные ресурсы и каналы, которые допустили или намеренно совершили манипуляцию, привязав награждение правоохранителей медалями к антиправительственным протестам в стране.

Заявление МВД опубликовано на Telegram-канале белорусского ведомства.

"Не выбирая выражений, некоторые Telegram-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел медалями "За безупречную службу" I, II, и III степеней (Указ Президента Республики Беларусь № 305).

Спешим прокомментировать! Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет Министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года", – отметили в министерстве.

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"К слову, медалью "За безупречную службу" награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет соответственно", – добавили в пресс-центре белорусского МВД.

Напомним, сегодня на сайте президента Беларуси появилось сообщение, что 13 августа Лукашенко наградил более трехсот сотрудников силовых органов и ведомств медалями за образцовую службу. Некоторые СМИ привязали указ Лукашенко к событиям тех дней, отмечая, что он был опубликован с запозданием.

Ранее МВД Беларуси заявило о фейковых списках пропавших без вести, которые сначала публиковали, а потом не обновляли оппозиционные СМИ.