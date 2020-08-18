Комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о расследовании вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Согласно докладу, президент РФ Владимир Путин санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.

Об этом пишет Reuters.

Одну из ключевых ролей в этом деле играл сайт WikiLeaks, где знали, что они помогают российской разведке.

Согласно докладу, бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт сотрудничал до, во время, и после выборов 2016 года с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской.

Вице-председатель комитета, демократ Марк Уорнер сказал, что доклад указал на “невероятные” контакты между командой Трампа и российскими агентами.

Доклад состоит из более 1000 страниц. Расследование проводилось на протяжении трех лет, и включает более 200 интервью и допросов высокопоставленных лиц.

Как сообщала американская пресса, Россия провела спецоперацию, чтобы переложить ответственность за свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году на Украину.

Американские СМИ утверждают, что Россия снова тайно вмешивается в президентские выборы в США, чтобы помочь переизбраться Дональду Трампу на второй срок.

А госсекретарь Майк Помпео заявил, что власти США готовы заплатить $ 10 млн за информацию о людях, которые по заданию других государств попытаются вмешаться в американские выборы через компьютерные сети.