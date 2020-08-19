ОМОН разогнал бастующих перед Минским тракторным заводом

У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся людей. Среди протестующих были и работники МТЗ.

Об этом сообщает TUT.by.

Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, пропускали на завод.

Заявления за свой счет во вторник написали около 500 рабочих. Они намерены рассказывать другим работникам про акции солидарности и забастовки.

Собравшихся под заводом оттеснил ближе к выходу к метро приехавший ОМОН. Позже протестующие снова попытались подойти к заводу, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление снова не дали им здесь находиться.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.

Ранее белорусские правоохранители прозвонили "пропавших без вести" из списков, опубликованных на оппозиционных каналах, и обнаружили, что многие из них находятся дома.