"Открытое вранье". Лукашенко заявил, что иностранных военных в Беларуси нет

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет иностранных войск и назвал такие сообщения фейками.

Об этом сообщает БелТА.

"Еще одна проблема – это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники – неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", – заявил Лукашенко.

"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", – добавил он.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность военные подразделения, дислоцированные на западе страны. По его словам, такой шаг был предпринят в связи с обострением обстановки на западной границе.

Ранее Лукашенко заявил, что достиг с президентом РФ Владимиром Путиным договоренность о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.