"Дело не в геополитике". Байден поддержал Тихановскую и протесты в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси после массовых протестов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам", - написал он.

По словам Байдена, "России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась".

"Дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", - добавил он.

Напомним, после проведения президентских выборов в Беларуси уже десятый день продолжаются протесты. Ранее Трамп заявлял, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация. Это была первая реакция американского президента на события в Беларуси.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит события в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным.