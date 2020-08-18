Трамп собирается обсудить ситуацию в Беларуси с Путиным

По мнению главы Белого дома, протесты в Беларуси, в основном, носят мирный характер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит события в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп высказал мнение, что, по-видимому, в Беларуси недостаточно демократии.

"Мне нравится видеть демократию. Не похоже, что в Беларуси ее много", – сказал глава Белого дома журналистам.

После этого он добавил: "Безусловно, там проходит большая демонстрация, и похоже, что она мирная".

Трамп не стал раскрывать детали, когда он будет говорить с Москвой, добавив, что обсудит ситуацию не только с Путиным, но и с другими.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация. Это была первая реакция американского президента на события в Беларуси.

Государственный секретарь США Майк Помпео, в свою очередь, выпустил заявление по поводу протестов и выборов в Беларуси. Он отметил, что выборы не были свободными или справедливыми, и что США решительно осуждают насилие против протестующих.

Позже он заявил, что ЕС и США должны объединить усилия по преодолению кризиса в Беларуси