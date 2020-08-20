Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Как показывает первый опыт применения вакцины, наиболее частый побочный эффект – местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Может быть и повышение температуры. "Обычно это бывает небольшая и кратковременная температура 37–37,5 градуса. Ее даже сбивать не нужно, если человек чувствует себя нормально. В крайнем случае можно выпить тот же парацетамол и все", – сказал в интервью изданию "Газета.Ru" главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он заверил, что вакцина не спровоцирует так называемый цитокиновый шторм – опаснейшую реакцию иммунной системы на коронавирус, которая приводит к поражению многих органов.

Чуланов также сообщил, что после вакцинации сохраняется вероятность заражения -- все зависит от состояния здоровья конкретного человека. Те, кому вакцина подойдет, могут сохранить иммунитет к коронавирусу не менее чем на два года.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.