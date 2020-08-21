Трамп ожидает доклад спецслужб по отравлению Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает доклад по возможному отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается в стенограмме вчерашнего брифинга Трампа на сайте Белого Дома.

Во время брифинга журналисты сообщили президенту США о том, что есть данные, что Навального отравили.

"Мы еще этого не видели. Мы следим за этим. И Майк (государственный секретарь США Майк Помпео, – ред.) скоро доложит мне. Ладно?", – сказал Трамп.

Как передает Reuters, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил вчера, 20 августа, что предполагаемое отравление Алексея Навального вызывает серьезное беспокойство и может повлиять на отношения между США и Россией.

"Он очень смелый человек. Он очень смелый политик, который противостоял Путину внутри России, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей. Это чрезвычайно беспокоит, и если за этим стояли русские... это то, что мы собираемся учитывать при наших дальнейших действиях с русскими", – сказал О’Брайен в комментарии телеканалу Fox News.

Напомним, вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин следит за сообщениями о госпитализации оппозиционера Алексея Навального из прессы, а от себя пожелал оппозиционеру поправляться.

Как мы уже сообщали, вчера, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального сняли с борта и госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.