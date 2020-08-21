Байден официально согласился стать кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии.

Об этом он написал в Twitter.

"Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии", – написал он.

Об этом решении Байден объявил во время съезда демократов, который в этом году проходит онлайн.

"Для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США. Настало время для нас всех объединиться. Объединившись, мы сможем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке", – сказал Байден и пообещал быть "союзником света, а не тьмы".

Из партийной "верхушки" на учредительном съезде в поддержку Байдена выступили экс-президент Барак Обама, его жена Мишель Обама и экс-кандидат в президенты Берни Сандерс.

Выступила и жена Байдена, Джилл. Потенциальная первая леди, как бывшая учительница произнесла свою речь поддержки в средней школе штата Делавэр, где она когда-то преподавала. По ее словам, Байден будет чинить "разбитую нацию" с "любовью и пониманием".

Напомним, Байден был официально выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партия на ноябрьских выборах в США во вторник, 18 июля. Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии.