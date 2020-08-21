Врачи назвали рабочий диагноз Навального

Основным рабочим диагнозом Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Врачи полагают, что именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Об этом сообщил главврач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

"Основной из них, к которому мы склоняемся, – нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови", – заявил Мураховский.

По словам врача, состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое, и при взлете или посадке самолета оно может ухудшиться.

Мураховский также заявил, что в организме Навального не обнаружено оксибутиратов и барбитуратов.

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.