Беларусь станет первой страной для поставок российской вакцины от Covid-19

Россия направила Беларуси необходимые документы для совместного исследования разработанной Минздравом РФ вакцины против коронавируса.

Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом. Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований", – сказал министр.

Отметим, 24 августа состоялся очередной телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Стороны договорились, что Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса, а также о том, что граждане республики добровольно примут участие в третьем этапе испытаний препарата.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Как показывает первый опыт применения российской вакцины, наиболее частый побочный эффект – местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Может быть и повышение температуры.