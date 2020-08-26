В Третьяковской галерее во время дождя протекла крыша, затопило экспонаты

В Новой Третьяковке эвакуировали всех посетителей из-за затопления. Как сообщают "Московские новости", им пообещали бесплатные билеты в музей на другой день.

В затопленном зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Сотрудники галереи убирают воду и сушат помещение.

Фото: Twitter / Московские новости

На крыше здания на Крымском валу должны идти плановые ремонтные работы, сообщили "Открытые медиа", со ссылкой на данные портала госзакупок. Ремонт стоимостью 80 млн рублей должен завершиться к декабрю 2020 года. Последний раз крышу ремонтировали год назад, Третьяковка заплатила подрядчику 168 млн рублей. Часть залов открылась всего неделю назад.

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26 августа в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за сильных дождей, сообщил Гидрометцентр России. Синоптики прогнозируют, что дожди, представляющие опасность, будут наблюдаться в городе до 21.00.

Напомним, в Харькове открылась выставка "музей избирательного трэша". На ней представлены образцы подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара.

Собор Святой Софии в Стамбуле официально стал мечетью. Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, то есть теперь исторический собор может использоваться как мечеть.