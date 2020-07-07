Британия выделит 100 тысяч фунтов для пострадавших от потопа на западе Украины
Лондон также отправит гуманитарную помощь в виде гигиенических наборов, предметов первой необходимости и питьевой воды.
Об этом сообщает пресс-служба британского посольства в Facebook.
"Великобритания предоставит 100 тыс. фунтов стерлингов на помощь пострадавшим от разрушительных наводнений на Западе Украины", – сказано в сообщении.
Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с паводками, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения COVID-19 среди жителей западных регионов.
"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", – сообщили в британском посольстве.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.
- Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.
- 25 июня Кабмин выделил из резервного фонда 672 млн грн на борьбу с последствиями паводка на западе Украины.
- Местная жительница села Волчинец рассказала, что эвакуированныхх из затопленного села селят в отелях за свой счет.
- 25 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова помочь Украине отстроить дороги в Карпатах после паводка. По его словам, Венгрия готова предложить $50 млн на восстановление дорог.