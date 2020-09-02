Дошли до Грейсленда. Активисты BLM расписали лозунгами легендарное поместье Элвиса Пресли

Поместье Грейсленд, в котором жил американский певец и актер Элвис Пресли, расположенное в Мемфисе, штат Теннесси, активисты "украсили" десятками граффити, нанесенными краской из баллончика, сообщает Fox News.

Вот так сейчас выглядят стены особняка Пресли

По предварительным оценкам, чтобы отмыть стены, придется потратить около 150 тысяч долларов США.

Пострадало и еще одно культовое место: расположенный в том же городе амфитеатр Levitt Shell, где Элвис Пресли дал свой первый платный концерт.

Движение Black Lives Matter направлено против расовой дискриминации. В 2020 году это название постоянно мелькает в новостных лентах в связи с протестами, которые продолжаются в США с мая. Причиной для волны митингов стала смерть при задержании 25 мая в Миннеаполисе темнокожего мужчины Джорджа Флойда – полицейский задушил его коленом.

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Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда.

Жена Дерека Шовина подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.

Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности.

Досье

Элвис Арон Пресли (8 января 1935, Тьюпело — 16 августа 1977 года, Мемфис) — американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла" (или просто Король — The King).

Топ-5 песен Элвиса Пресли