Дошли до Грейсленда. Активисты BLM расписали лозунгами легендарное поместье Элвиса Пресли
Поместье Грейсленд, в котором жил американский певец и актер Элвис Пресли, расположенное в Мемфисе, штат Теннесси, активисты "украсили" десятками граффити, нанесенными краской из баллончика, сообщает Fox News.
По предварительным оценкам, чтобы отмыть стены, придется потратить около 150 тысяч долларов США.
Пострадало и еще одно культовое место: расположенный в том же городе амфитеатр Levitt Shell, где Элвис Пресли дал свой первый платный концерт.
Движение Black Lives Matter направлено против расовой дискриминации. В 2020 году это название постоянно мелькает в новостных лентах в связи с протестами, которые продолжаются в США с мая. Причиной для волны митингов стала смерть при задержании 25 мая в Миннеаполисе темнокожего мужчины Джорджа Флойда – полицейский задушил его коленом.
Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.
В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда.
Жена Дерека Шовина подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.
Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности.
Досье
Элвис Арон Пресли (8 января 1935, Тьюпело — 16 августа 1977 года, Мемфис) — американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла" (или просто Король — The King).
Топ-5 песен Элвиса Пресли