СМИ опубликовали видео похищения лидера оппозиции Беларуси Колесниковой

Издание TUT.by опубликовало видео похищения члена президиума Координационного совета, оппозиционера Марии Колесниковой в центре Минска.

Неизвестные около Национального художественного музея сажают кого-то в темный микроавтобус. После этого один из мужчин в штатском отходит, а бус уезжает с места инцидента.

Напомним, очевидец рассказала изданию, что увидела Колесникову на улице, которая шла по тротуару. Недалеко от музея стоял темный микроавтобус марки "Соболь" с надписью "Связь" на борту. Анастасия прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она, то и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус. Один из них поднял телефон Марии, запрыгнул в микроавтобус, и они уехали в неизвестном направлении.

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6 сентября в Беларуси продолжились массовые митинги. Количество протестующих в Минске было не менее ста тысяч человек. Участников митингов задерживал ОМОН. Задержания начались после того, как протестующие покинули район резиденции Александра Лукашенко.

В Беларуси набирает обороты движение по идентификации людей, причастных к разгонам и пыткам демонстрантов. Участников мирных протестов в Беларуси призывают срывать маски с "тихарей" и снимать их лица. Для этой цели даже был создан специальный телеграм-бот.