Польша призвала Германию остановить "Северный поток - 2"

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить российско-германский проект "Северный поток - 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом передает Deutsche Welle.

"Это последний сигнал для правительства ФРГ, чтобы остановить российско-германский проект", – сказал Моравецкий.

По его мнению, после того, что произошло с российским оппозиционным политиком, у Германии должны отпасть все сомнения насчет продолжения строительство газопровода.

"Я думаю, что после инцидента с Навальным это (прекращение строительства) должно произойти само собой", – добавил польский премьер.

Варшава давно выступает против строительства "Северного потока-2", там опасаются, что в случае поставок газа по этому пути, усилится зависимость Европы от России.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его протяженность – более 1200 км. Стоимость проекта – €9,5 млрд.

Отметим, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

До этого, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила волю федерального правительства окончить строительство российского газопровода "Северный поток-2". По ее словам, газопровод должен быть достроен, несмотря на угрозу санкций со стороны трех американских сенаторов в адрес оператора порта немецкого города Засниц.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.