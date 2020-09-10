Колесникову, Тихановскую и Цепкало номинировали на премию Сахарова

Фракция Европарламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" выдвинула лидеров акций протестов в Беларуси Марию Колесникову, Светлану Тихановскую и Веронику Цепкало на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Об этом на своей странице в Twitter написала член этой фракции Кати Пири.

"Отважные женщины Беларуси, возглавляемые Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало, станут нашими номинантами на премию Сахарова 2020 года", – написала она.

Премия "За свободу мысли" была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Она вручается персонам за вклад в борьбу за права человека во всем мире. В частности, украинский режиссер, экс-политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Сахарова в 2019 году.

Отметим, ранее экс-президент Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил номинировать Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который сейчас находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира.