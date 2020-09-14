Президент Макрон призвал Путина пролить свет на попытку убийства Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина срочно расследовать попытку убийства оппозиционера Алексея Навального после того, как французские исследования подтвердили использование нервно-паралитического агента "Новичок". Об этом сообщило "France 24" со ссылкой на администрацию Макрона.

Макрон также скаазл Путину, что собственный анализ Франции подтвердил вывод Германии о том, что Навальный был отравлен "в нарушение международных норм по применению химического оружия".

На сайте Кремля сообщается, что "Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте". Там же сказано, что "в целях выяснения реальных обстоятельств происшедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами".

Напомним, немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Его окончательно отключили от искусственной вентиляции легких, и он даже может самостоятельно вставать с койки.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок".

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.