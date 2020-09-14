1,5 миллиарда долларов. Путин даст кредит Лукашенко "в этот сложный момент"

Россия готова предоставить Беларуси государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с Александром Лукашенко в понедельник, 14 сентября, во время встречи в Сочи.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в $1,5 млрд, и мы это исполним", – сказал он, имея ввиду скорее всего массовые протесты в Беларуси, которые продолжаются в стране с 9 августа.

По словам российского президента, сейчас министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Он также добавил, что Россия и Беларусь должны продолжить взаимодействие в оборонной сфере, в частности в работе оборонных предприятий, и в военной сфере.

В подтверждение этому он уточнил, что именно в понедельник, 14 сентября, начинаются "запланированные еще в прошлом году военные учения" в Беларуси.

По словам президента РФ, они продлятся несколько дней и после их завершения российские военные подразделения вернуться на места своей постоянной дислокации.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По предварительным данным, на встрече намерены обсудить “перспективы интеграции в рамках Союзного государства”. Это первый выезд Лукашенко за пределы Беларуси после президентских выборов 9 августа.

При этом, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину от лица всего белорусского народа, а также объявила встречу президентов РФ и Беларуси в Сочи юридически неправомочной.