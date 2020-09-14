При себе была украинская символика. МВД Беларуси заявило о задержании "Партизан Могилева"

В Беларуси Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией заявило, что в лесу под Могилевом была остановлена деятельность отряда "Партизаны Могилева", в который входили 64 человека.

Об этом сообщается в Тelegram-канале МВД Беларуси.

"ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом", – говорится в сообщении.

По данным местных силовиков, в месте, где были задержаны участники отряда, проводились тренировки. "Партизаны Могилева", по информации МВД, "отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу".

Уточняется, что у группы были бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции. Также утверждается, что с места происшествия изъяты предметы, которые, по заключению эксперта, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза.

Сообщается, что во время очередной тренировки ОМОН задержал шестерых активных членов группировки, против четырех из них возбуждено уголовное дело. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Их задержали и поместили в следственный изолятор. МВД утверждает, что среди задержанных есть лица с ультраправыми неонацистскими взглядами.

Как уточнила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, некоторые участники отряда изготавливали самодельные зажигательные устройства, а также проводили их испытания, записывая это на видео, чтобы потом выложить кадры в интернет.

Задержанным грозит до 5 лет тюрьмы.

В тоже время, как сообщает "Радио Свобода", о деятельности современных так называемых "партизан" в Могилеве никто не слышал. Но, по данным издания, есть информация о группах пророссийских организаций, которые возят местных школьников в летние лагеря.

Напомним, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в отношении выданных России из Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" все равно будет продолжаться расследование в Украине, а также суд, поскольку им уже объявили о подозрении.