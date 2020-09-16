В Венесуэле военные сбили американский самолет с наркотиками

В Венесуэле военные сбили самолет с американским бортовым номером, который перевозил наркотики, сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол.

Самолет летел через штат Сулия. На нем перевозили наркотики из Колумбии. Военные обнаружили воздушное судно с помощью радаров.

США официально обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других высокопоставленных чиновников в преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, ранее правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и нарколабораторию.

Также СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.