В Беларуси оппозиционерке Марии Колесниковой официально предъявили обвинение

Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинение одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Оппозиционерку обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет.

Сейчас Колесникова содержится под стражей. В Следственном комитете заявили, что расследование по ее делу продолжается.

Между тем, как передает ТАСС, адвокат Марии Колесниковой сообщила о ее хорошем самочувствии, и что Колесникова не сожалеет о том, что с ней произошло.

"Это ее слова, которые она попросила передать всем", – сказала адвокат возле СИЗО в Жодино.

Напомним, 7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что оппозиционерку вынуждали покинуть Беларусь. Чтобы избежать выдворения из страны, на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

Отец Марии Александр Колесников 9 сентября сообщил, что его дочь арестована и находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского. Ее отправили под арест за "публичные призывы к захвату власти".

12 сентября Марию Колесникову внезапно перевели в следственный изолятор в городе Жодино Минской области.