Израильский министр призвал хасидов вернуться домой

В правительстве Израиля призывают хасидов, которые собрались на границе Украины с Беларусью, возвращаться домой. С таким заявлением выступил министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин в Twitter.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Беларусь или Молдову, сегодня утром (16 сентября, – ред.) украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы", – написал Элькин.

"Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении", – добавил он.

Отметим, 16 сентября Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

На границе Беларуси и Украины находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань. Несмотря на всю нервозность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.