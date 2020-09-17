Бэнкси потерял часть прав на знаменитого "Метателя цветов", нарисованного в Иерусалиме

Британский уличный художник, политический активист и режиссер Бэнкси проиграл двухлетний спор с изготовителем открыток Full Color Black. Такое решение приняло Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

В результате Бэнкси лишился имущественных авторских прав на свою знаменитую работу "‎Метатель цветов", сообщило издание The Telegraph.

"Метателя" (Flower Thrower) Бэнкси нарисовал в 2005 году в Иерусалиме. Граффити изображает участника уличных протестов, который замахивается перед броском, но в руке у него, вместо коктейля Молотова, букет цветов.

Напомним, Бэнкси - это псевдоним всемирно знаменитого мастера стрит-арта, который занимается острополитическим и социальным граффити с 1990-х годов. Настоящее имя художника неизвестно, на этот счет выдвигаются самые разные предположения.

В 2014 году компания Pest Control Office, представляющая интересы Бэнкси, подала заявку на регистрацию в Евросоюзе торговой марки на эту работу. Власти ЕС одобрили запрос. Однако в 2018 году компания Full Colour Black оспорила это решение, заявив, что она тоже должна иметь возможность использовать изображение картины, поскольку художник работает анонимно.

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Бэнкси обвинил Full Color Black в незаконном использовании произведений. В 2019 году он открыл магазин со своими работами, который просуществовал несколько недель, чтобы защитить права на свои граффити, после чего выставил работы на сайте. Но ведомство сочло это попыткой формализовать подход к реализации интеллектуальной собственности и желанием обойти закон.

Владельцы Full Color Black заявили, что неоднократно связывались с юристами художника, чтобы выплачивать процент с продажи открыток. Однако Бэнкси каждый раз отказывался от этого предложения.

В ходе разбирательства представители Full Color Black также напомнили, что Бэнкси не раз признавался в ненависти к капитализму и коммерции. "Авторское право – для проигравших", – заявлял он. В своей книге "Wall and Piece" художник пообещал никогда не коммерциализировать свое творчество.

Согласно решению EUIPO, граффити "Метатель цветов" находится в свободном доступе и может быть использовано безвозмездно. "Художника нельзя признать бесспорным владельцем этих произведений, поскольку его личность скрыта", – говорится в нем.

В ведомстве также отметили, что Бэнкси нарисовал граффити на чужой собственности без получения разрешения. По словам юристов Full Color Black, любой мог сфотографировать работу и использовать ее по своему усмотрению, так как она находится в общественном месте.

Данное решение EUIPO может создать прецедент в отношении других работ Бэнкси по всему миру, на которые художник может лишиться исключительных прав.

Граффити "‎Метатель цветов" появилось в 2005 году на одной из улиц Иерусалима. Оно было создано после нападения представителей ультраортодоксальной иудейской общины на участников гей-парада.

Напомним, триптих Бэнкси был продан в Лондоне 28 июля за $2,9 млн при оценочной стоимости $1–1,5 млн. Продажа состоялась в рамках аукциона Sotheby's под названием "От Рембрандта до Рихтера".

На своей странице в Instagram Бэнкси опубликовал рисунок, изображающий участников акций протеста в Бристоле, которые сбрасывают бронзовую статую предпринимателя, члена британского парламента и работорговца Эдварда Колстона.

Работники лондонского метро смыли граффити Бэнкси. Правилами Управления транспорта Лондона запрещено наносить граффити на весь городской транспорт в целом и вагоны метро в частности.