"Басков, ты — дно". Как белорусы реагируют на клип российских "артистов за мир"

Представители российского шоу-бизнеса приняли участие в записи музыкального клипа в поддержку нынешнего руководства Беларуси. В частности, в клипе снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая.

С белорусской стороны выступили Анатолий Ярмоленко, Руслан Алехно, Виктория Алешко, группа AURA, Жанет, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Алена Ланская, арт-группа "Белорусы", Владимир Громов, Анастасия Москвина и сестры Груздевы.

Музыку и слова к песне написали Юлия Быкова и Евгений Олейник, которые живут в Беларуси.

Примечательно, но если белорусские артисты записали свои партии явно под присмотром профессионалов, на это указывает их грим, одежда и обстановка, то российские явно обошлись студиями и повседневными нарядами. Так, Денис Майданов вообще поет у себя дома.

Видеоклип под названием "Любимую не отдают" появилось на YouTube-канале группы Aura. Комментарии, как и показ "лайков" с "дизлайками", под видео отключены. В песне артисты спели о том, что в Беларуси их небо, их дом и их сердце. А еще, что здесь все родное и близкое с детства. Они признались, что всей душой любят свою землю и что тут будут жить их дети (в мире, любви и согласии). Лейтмотивом звучит фраза "Просто знай — любимую не отдают" (в тексте песни после этой строчки стоит три восклицательных знака). Сам Александр Лукашенко не упоминается в тексте песни. Однако для ее названия использованы слова "любимую не отдают", которыми Лукашенко закончил свое выступление накануне прошедших в августе президентских выборов.

Впрочем, это не первый клип в поддержку Александра Лукашенко, появившийся на этом канале. 2 августа там, например, была выложена песня "Думай головой, а не телефоном" авторства ALTERнативный РЭПЕР. В ней звучали слова "как вместо спорта, учебы и дома, ходить на проспект задираться с ОМОНом", а видеоряд был набран из роликов с украинского Майдана.

В клипе "Любимую не отдают" показаны виды Беларуси, чередующиес с партиями артистов. Так как высказать свое мнение по поводу этого творения непосредственно под видеороликом заинтересованные граждане не смогли, то они отправились на альтернативные источники, в частности, в профили артистов в Instagram.

Быстрее всех отреагировал Филипп Киркоров, он комментарии отключил, но пару десятков негативных отзывов успел получить. Так как своим новым творением российские певцы решили на своих страничках не делиться, то комментарии им оставляли под последними постами.

Особенно много критики досталось Николаю Баскову, который и комментарии не закрыл, и успел принять участие в концерте на "Минск-Арене", куда на Большой форум женщин съехались тысячи почитательниц Александра Лукашенко.

Причем сначала поклонники просили Баскова не выступать на концерте, но он выступил и исполнил пять песен.

Николай Басков выступает на концерте на "Минск-Арене"

Также досталось и прочим российским артистам, записавшим партии для клипа: Буйнову, Гурцкой, Майданову и Цой. Причем некоторые предположили, что выбор двух последних был неслучаен: фамилия Майданов намекает на украинский Майдан, с которым сравнивают белорусские Марши героев, а Цой – однофамилица Виктора Цоя, чья песня "Перемен" стала негласным гимном протестного движения в Беларуси.

Диане Гурцкой уже бывшие поклонники написали, что она "слепа не только физически, но и душевно".

Александру Буйнову сообщили, что он "пустой бамбук", намекая на его старый хит.

Остальным звездам также досталась порция критики и обвинений в продажности, но меньше всего представителям белорусской эстрады. То ли у них популярность не такая, нежели у российских коллег, то ли не все поклонники успели добраться до их соцсетей. Но Александру Солодухе, который не только принял участие в записи клипа, но и выступил на концерте на "Минск-арене" и сфотографировался там с Басковым, прямо заявили, что он продал и совесть и Родину.

Александр Солодуха и Николай Басков/Фото: Instagram alexander_solodukha

Сейчас под скандальной песней про "Любимую" уже 125 тысяч просмотров.

Ролик уже вызвал однозначную реакцию у юриста-расследователя Фонда борьбы с коррупцией, продюсера YouTube-канала "Навальный LIVE" Любови Соболь. Она написала в Тwitter: "Путин поделился бл...ями с другом".