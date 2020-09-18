"Похоже, совсем свихнулся": Аваков посоветовал Лукашенко "попить водички" и успокоиться

Министр заверил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал "полной чушью" обвинения действующего президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но если кто-то сходит с ума, не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", – написал Аваков.

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По его словам, Украина не вмешивается во внутренние дела других стран, народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

"Так что попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", – подчеркнул министр.

Отметим, 16 сентября Александр Лукашенко вспомнил о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси, назвав ее "форпостом политических провокаций", и заявил о внешних агрессорах. До этого, 3 сентября, Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси.