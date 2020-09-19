В Канаде полиция устроила погоню за Tesla со спящим водителем

В Канаде электрокар Tesla, находившийся под управлением автопилота, попытался скрыться от погони полицейских. Водитель и пассажир в это время спокойно спали на откинутых сиденьях. Об этом говорится в сообщении дорожной полиции провинции Альберта.

Отмечается, что этот неординарный автоинцидент произошел 9 июля. В этот день ближе к вечеру в полицию поступила жалоба на автомобиль, который двигался по шоссе на огромной скорости, но выглядел так, будто за рулем никого не было.

Полицейские по описаниям быстро обнаружили такую машину. Ею оказалась Tesla Model S, и, включив сигнальные огни, попытались остановить ее. Однако автомобиль увеличил скорость со 140 до 150 километров в час. При том что допустимая скорость в этой части трассы составляет не более 110 км/час.

Водителем оказался 20-летний мужчина. После расследования ему предъявили обвинение в опасном вождении и вручили повестку в суд, который должен состояться в декабре.

Глава местной полиции Гэри Грэм, комментируя инцидент, напомнил, что автопилот является лишь дополнительной системой безопасности и не должен оставаться без присмотра водителя.

Ранее электоавтомобиль Tesla Model 3 в режиме автопилота остановился перед медеведицей-гризли и ее двумя детенышами. Инцидент произошел в американском штате Монтана в 2019 году.

Недавно в США предъявили обвинение в убийстве по неосторожности оператору беспилотного автомобиля компании Uber Рафаэлю Васкесу, который в 2018 году сбил человека. Рафаэль Васкес не признал себя виновным. Он был освобожден до суда, назначенного на февраль 2021 года.