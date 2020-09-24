Лукашенко не интересует признание его легитимности другими странами

Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в четверг, 24 сентября, заявил, что все разговоры о тайной инаугурации не имеют здравого смысла, потому что о ней якобы заранее сообщили СМИ и Telegram-каналы.

Об этом сообщает Белта.

Он добавил, что на само мероприятие пригласили около двух тысяч гостей, "и в тайне это сохранить практически невозможно".

"У нас, кажется, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать, они знали. Потому что тренировка и подготовка – это же определенное время занимает", – сказал Лукашенко.

Комментируя непризнание своей легитимности многими странами, Лукашенко заявил, что его это, по большому счету, не интересует, главное – чтобы была соблюдена процедура.

"Кричат о том, что они что-то там не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, пусть об этом лучше скажут", – сказал Лукашенко.

Политик также отметил, что в день инаугурации его кортеж умышленно передвигался по центральным улицам Минска для огласки мероприятия.

"Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Запад своими заявлениями лишь "подогревает протестное так называемое настроение".

"Чтобы больше людей вывалило на улицы, как обычно, в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо", – заявил Лукашенко, добавив, что готов к этому.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко основанием для того, чтобы считать его легитимным президентом.

Великобритания и США отказались признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Об этом говорится в заявлениях главы МИД Великобритании Доминика Рааба и официального представителя комитета Сената США по международным отношениям.