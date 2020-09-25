Беларусы готовят "народную инаугурацию" Тихановской
В Беларуси 27 сентября планируют провести народную инаугурацию лидера оппозиции Светланы Тихановской, сообщает Telegram-канал "Пул Первой".
"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация – это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием", – прокомментировала народну. инициативу Тихановская.
Она заявила, что сделает все, "чтобы каждый голос граждан был услышан как в Беларуси, так и за ее пределами".
"Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И – как следствие – официальной, законной инаугурации", – сообщила Тихановская.
Напомним, в среду, 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко, которую не анонсировали заранее. Весь этот день в Минске и других городах страны проходили точечные протесты с задержаниями.