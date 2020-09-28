Меркель посещала Навального в клинике "Шарите", – Spiegel

Канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского оппозиционера Алексея Навального в клинике "Шарите", пока он лечился там после отравления.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на свои источники

Издание отмечает, что таким "жестом" Меркель продемонстрировала "солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным".

"Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", – говорится в сообщении.

По информации источников издания, визит проходил в условиях строжайшей секретности.

Также сообщается, что Меркель ежедневно информировали о состоянии Навального и о том, как продвигается лечение.

Отметим, российский оппозиционер Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники, где он провел более месяца.

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.