Армения готовится к долгосрочной войне, – советник премьер-министра

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что в Нагорном Карабахе происходит полномасштабная война с участием Азербайджана и Армении, и на эту ситуацию напрямую влияет Турция.

Об этом он сказал в интервью каналу И Грянул Грэм.

"Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что здесь главный игрок не Азербайджан, а Турция. И она преследует свои геополитические цели", – заявил Арутюнян.

По его словам Турция ставит пред собой задачу иметь сухопутную связь с Азербайджаном, а Нагорный Карабах и Армения являются препятствием для нее на этом пути.

"Турция ведет сегодня себя как региональный терминатор", – сказал Арутюнян.

Он добавил, что продолжительность войны будет завесить от того, как будут идти боевые действия и от реакции мирового сообщества.

"Эрдоган это будет использовать для своих игр, как в Средиземном море, также он будет это использовать для того, чтобы укрепится на международной арене. В частности, здесь в регионе развязав войну, он получает действия для маневра", – заявил он.

Отметим, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе и не допустить новых жертв.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники. При этом, военные ведомства двух стран публикуют уничтоженную вражескую техники, временами выдавая за нее свою собственную.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.