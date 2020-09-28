Макрон встретится с Тихановской в Литве
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской 29 сентября во время своего визита в Литву, сообщает France-Presse со ссылкой на администрацию Макрона, передает Радио Свобода.
По информации агентства, президент Франции встретится с Тихоновской в Вильнюсе во вторник утром.
Ранее Тихановская призвала Макрона выступить посредником в диалоге с Лукашенко по урегулированию кризиса в Беларуси.
"Сейчас пришло время, когда Беларусь нуждается в помощи в организации диалога", – цитирует Тихановскую France 24 со ссылкой на AFP.
Напомним, в среду, 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко, которую не анонсировали заранее. Весь этот день в Минске и других городах страны проходили точечные протесты с задержаниями.