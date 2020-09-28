Макрон встретится с Тихановской в Литве

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской 29 сентября во время своего визита в Литву, сообщает France-Presse со ссылкой на администрацию Макрона, передает Радио Свобода.

По информации агентства, президент Франции встретится с Тихоновской в ​​Вильнюсе во вторник утром.

Ранее Тихановская призвала Макрона выступить посредником в диалоге с Лукашенко по урегулированию кризиса в Беларуси.

"Сейчас пришло время, когда Беларусь нуждается в помощи в организации диалога", – цитирует Тихановскую France 24 со ссылкой на AFP.