Макрон пообещал помочь освободить политзаключенных в Беларуси, – Тихановская

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал всестороннюю помощь в разрешении социально-политического кризиса в Беларуси.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с Макроном в Вильнюсе утром 29 сентября, сообщает издание Delfi.

По словам Тихановской, Макрон заявил, что сделает все, чтобы помочь в освобождении всех политических заключенных.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране. Сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", – сказала Тихановская.

Перед встречей с Макроном Тихановская написала в Telegram-канале "Пул Первой", что очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко отреагировал на слова Эммануэля Макрона, который посоветовал ему добровольно покинуть свой пост. По его мнению, Макрон должен был уйти еще два года назад, когда во Франции начались протесты "желтых жилетов".