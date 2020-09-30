Меркель отказалась признавать Лукашенко президентом и хочет встретиться с Тихановской

Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси и осуждает действия белорусских силовиков в отношении оппозиционных активистов.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

По ее мнению, Лукашенко должен вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие в стране.

Кроме того, Меркель подтвердила встречу с оппозиционеркой Светланой Тихановской.

"В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской", – заявила Меркель, выступая в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету.

Меркель отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.

Отметим, в августе после выборов в Беларуси Ангела Меркель заявила, что пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, однако он отказался с ней говорить.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Тихановской пообещал ей всестороннюю помощь в разрешении социально-политического кризиса в Беларуси. По словам Тихановской, Макрон заявил, что сделает все, чтобы помочь в освобождении всех политических заключенных.

29 сентября Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Александра Лукашенко.