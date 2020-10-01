Кавказ может стать новой Сирией, – президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Кавказ может превратиться в новую Сирию, если мировое сообщество не вмешается в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

По его словам, Кавказ может стать "еще одной огромной проблемой".

"Представьте, что Кавказ станет второй Сирией? Международное сообщество должно понять, что, если вы не будете вмешиваться сейчас, Кавказ станет еще одной огромной проблемой", – сказал Саркисян.

Напомним, в понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.

Путин, Трамп и Макрон осудили эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.