Протестующие в Минске сломали два водомета
В ходе акций протеста в Минске в воскресенье, 4 октября, протестующие повредили два водомета, которые применяли силовики, чтобы разогнать шествие.
Об этом сообщает TUT.BY.
На одной из машин мужчина открутил деталь, и она пустила струю вверх, облив стоявших в шеренге милиционеров.
Еще один водомет протестующие обступили и сняли с нее канистры и другие детали. После этого машина уехала.
Напомним, в ходе сегодняшних столкновений милиции с протестующими в Минске была применена спецтехника, в том числе водометы. Применение спецсредств подтвердила минская милиция.