Украинский военно-транспортный самолет Антонов Ан-22А летит из Баку в Киев

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22А в 11:10 вылетел из аэропорта имени Гейдара Алиева (Баку) и в 14:30 должен приземлиться в "Гостомеле" под Киевом. Это следует из информации, размещенной на ресурсе flightradar24.

Информацию об этом перелете содержит и ресурс russianplanes.net. На нем также сообщается, что 5 октября этот самолет находился в небольшом аэропорту Ватри, расположенном в 100 км от Парижа. Информация о том, как этот самолет переместился из Парижа в Баку отсутствует. Возможно, перелет выполнялся с выключенным передатчиком системы распознавания.

На полет обратили внимание армянские Телеграм-каналы в контексте конфликта в Нагорном Карабахе:

Напомним, что самолет Ан-22 предназначен для перевозки тяжелых и габаритных грузов, в том числе – военной техники.

Самолет Ан-22А с регистрационным номером UR-09307 – сейчас единственный, эксплуатируемый в Украине (авиакомпания "Авиалинии Антонова").

Он был выпущен в 1974 году. Эксплуатировался в ВВС Советского Союза и России. В 1989 году попал в аварию при взлете в Йемене. В том же году был продан АНТК им. Антонова, где его восстановили и в 1994 году вернули в эксплуатацию.

Напомним, в марте крупнейший трнаспортный самолет в мире – Ан-225 "Мрия" – выполнил первый полет после модернизации.

"Антонов" завершил стапельную сборку самолета Ан-178, который будет изготовлен без использования компонентов из РФ.