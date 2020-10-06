ОЗХО заявила об отравлении Навального веществом, похожим на "Новичок"

Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие следов вещества из группы Новичок в анализах российского политика Алексея Навального.

В ОЗХО отметили, что конкретное вещество, которым был отравлен Навальный, формально не входит в список запрещенных. При этом по своей структуре оно близко к агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года.

"Результаты анализа, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года. Непосредственно обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включен в список Приложения по химическим веществам к Конвенции", – сказано в отчете.

В заявлении говорится, что ОЗХО направила Германии доклад по инциденту с Навальным.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".