Папа Римский объявил о "миротворческой миссии" по Украине: у Зеленского отреагировали

По словам Франциска, он уже обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом РПЦ Иларионом в рамках своего недавнего визита в Будапешт.

Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск заявил, что имеет отношение к "секретной миротворческой миссии", направленной на окончание войны между российской Федерацией и Украиной. Об этом пишет издание Reuters 1 мая.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее", — сказал Франциск.

Папа Римский также заявил, что, по его мнению, мир всегда достигается "открытием каналов" и добавил, что уже обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом РПЦ Иларионом в рамках своей недавней поездки в Будапешт.

Авторы публикации отметили, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Франциск регулярно призывал к миру и говорил о своем возможном посредничестве между Киевом и Москвой, однако пока это не привело к существенному результату.

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По данным издания CNN, в Киеве ничего не знают о "миротворческой миссии", упоминаемой папой Римским.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", — сказал журналистам украинский чиновник, приближенный к Офису президента.

Напомним, что 30 апреля папа Римский Франциск заявил о желании провести встречу с патриархом Русской православной церкви Кириллом. По словам понтифика, после начала вторжения РФ он только один раз общался с главой РПЦ по видеосвязи.

Ранее, 12 апреля, Франциск призвал мировых лидеров решать политические конфликты при помощи ума, а не смертоносного оружия. В своей речи папа сослался письмо энциклики Папы Иоанна XXIII, которое было написано во время холодной войны.

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