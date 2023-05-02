В России начали продавать мусорные мешки ZOV, посвященные ВС РФ (фото)

На сайте производителя говорится, что 1 рубль от стоимости каждой проданной упаковки пойдет в поддержку участникам войны против Украины.

В России в продаже появились черные мешки для мусора с надписью: "ZOV". Об этом сказано на сайте производителя, компании Avikomp.

"Социальный проект "ZOV". 1 рубль от стоимости каждой проданной специальной упаковки полиэтиленовых пакетов серии ZOV направляется в поддержку участников СВО и членов их семей", — говорится в сообщении.

Так, россиянам предлагают купить коробку пакетов либо на 30, либо на 60 литров в объеме.

На фотографиях, которые распространяет производитель, можно увидеть, что на этикетке упаковки большими буквами написано: "ZOV".

Сообщается, что производитель сотрудничает с неким фондом "ЗаЩИТа". На сайте фонда говорится, что он создан в поддержку участников так называемой "специальной военной операции" и членов их семей.

"Также, фонд оказывает помощь лицам, замещавшим государственные и муниципальные должности, а также гражданским служащим разных уровней власти, принимавшим непосредственное участие в обеспечении жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры", — говорится в описании деятельности фонда.

Отметим, что черные пакет серии ZOV можно купить за 74,64 рубля (примерно 39 грн).

Черный пакет ZOV Черный пакет ZOV

Напомним, что 30 апреля в российской столице расклеили фото Кирилла Буданова. В Москве неизвестные накануне 9 мая нервируют россиян фотографиями глав СБУ и ГУР Минобороны Василия Малюка и Кирилла Буданова. Причем последнего хотят видеть президентом России.

Еще сообщалось, что ВСУ ликвидировали в Украине российского трэш-блогера Дениса Дыркина. Блогер прославился в России видеороликами, где он дегустирует стеклоомыватели, духи и антифриз. По словам сестры убитого оккупанта, Дениса Дыркина мобилизовали в ряды ВС РФ, несмотря на то, что у него была инвалидность.