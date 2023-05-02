Мужчина ехал по центру города Гронинген и неожиданно врезался в столб. Полицейские во время проверки выявили у него права, которые действительны до конца 3000 года.

Полиция города Гронинген арестовала мужчину за пьяную езду на автомобиле, у него нашли поддельное водительское удостоверение на имя Бориса Джонсона. Об этом сообщил нидерландский вещатель NOS.

Инцидент произошел в центре города. Полицейские были на дежурстве и вдруг заметили, как автомобиль врезался в столб. Водитель отказался пройти проверку уровня алкоголя в крови, пишет местное издание 112 Groningen.

Правила дорожного движения нарушил 35-летний житель северного города Зюйдгорн, сообщил канал OOG TV.

Судя по фотографии, которую показали полицейские, права украинского образца выданы подразделением Госавтоинспекции (ГАИ) Киево-Святошинского района Киева.

Седьмым пунктом в правах идет текст "Доброго вечора, ми з України"

Стоит отметить, что ГАИ была ликвидирована еще в ноябре 2015 года решением Кабинета Министров Украины. Права в Украине выдают в сервисных центрах МВД.

Имя, фотография, дата и место рождения совпадают с реальными данными бывшего премьер-министра Великобритании. Седьмым пунктом в правах идет текст "Доброго вечора, ми з України", а действителен документ до конца 3000 года.

"Водительское удостоверение похоже на украинское, но неизвестно, имеет ли водитель, выдающий себя за Джонсона, украинское гражданство", — отметили журналисты.

Корреспондент NOS Кисия Гекстер отметила, что в туристических магазинах Украины можно купить сувенирные водительские удостоверения известных людей.

"У меня есть такие на имя (бывшего канцлера Германии) Ангелы Меркель и (президента Украины) Владимира Зеленского", — добавила Гекстер.

Напомним, что во время большой войны с Россией в Украине выросло количество инцидентов с пьяным вождением. В прошлом году полицейские оформили 134 525 протоколов по статье за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Верховная Рада в матре текущего года предлагала усилить наказание за пьяную езду на машинах. Нардепы хотят конфисковывать транспортные средства и отдавать их для нужд ВСУ.

В марте житель Львова лишился автомобиля Peugeot 605 за рекордное количество неоплаченных штрафов за парковку. С апреля прошлого года инспекторы по парковке выписали ему 76 штрафов на сумму 59 тысяч гривен.