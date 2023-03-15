В Украине во время войны отмечен рост количества случаев нетрезвой езды — полиция

Война не остановила любителей пьяной езды. Нетрезвые водители за 2022 год спровоцировали 790 ДТП, в которых погиб 91 человек.

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В Украине выросло количество случаев вождения в нетрезвом виде. За 2022 год полицейскими оформлено 134 525 протоколов по Ст. 130 КУоАП за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Для сравнения: в 2021 году таких протоколов оформили 133 277. Полномасштабная война не остановила любителей пьяной езды.

Нетрезвые водители в прошлом году стали виновниками 790 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 91 человек, а 1031 – получили травмы различной степени тяжести.

В Патрульной полиции напомнили и наказания за езду в нетрезвом виде. Штраф за управление авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо под действием медицинских препаратов составляет от 17 000 до 51 000 гривен.

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Кроме того, предусмотрено лишение водительских прав на срок от 1 до 10 лет. При повторных нарушениях возможны админарест на 10-15 суток и даже конфискация авто.

Отказ от теста на алкоголь также наказывается штрафом в 17 000 гривен и лишением прав на год. А за употребление алкоголя, наркотиков или медицинских препаратов на месте ДТП до освидетельствования грозит штраф в 34 000 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что ответственность за пьяную езду в Украине могут усилить. Конфискованные у водителей авто будут передавать в ВСУ.

Также мы писали, что в Украине изменена процедура освидетельствования на алкоголь.