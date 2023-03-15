В Україні під час війни відмічено зростання кількості випадків нетверезої їзди — поліція

Війна не зупинила любителів п'яної їзди. Нетверезі водії за 2022 рік спровокували 790 ДТП, у яких загинула 91 особа.

Related video

В Україні зросла кількість випадків водіння у нетверезому стані. За 2022 поліцейськими оформлено 134 525 протоколів за Ст. 130 КУпАП за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Про це написав у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Для порівняння: 2021 року таких протоколів оформили 133 277. Повномасштабна війна не зупинила любителів п'яної їзди.

Нетверезі водії минулого року стали винуватцями 790 ДТП із постраждалими, в яких загинула 91 особа, а 1031 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

У Патрульній поліції нагадали і покарання за їзду у нетверезому стані. Штраф за керування авто у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або під дією медичних препаратів становить від 17 000 до 51 000 гривень.

Важливо

В Україні змінено процедуру оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям

Крім того, передбачено позбавлення прав водія на термін від 1 до 10 років. При повторних порушеннях можливі адмінарешти на 10-15 діб та навіть конфіскація авто.

Відмова від тесту на алкоголь також карається штрафом у 17 000 гривень та позбавленням прав на рік. А за вживання алкоголю, наркотиків чи медичних препаратів на місці ДТП до огляду загрожує штраф 34 000 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що відповідальність за п’яну їзду в Україні можуть посилити. Конфісковані у водіїв авто передаватимуть до ЗСУ.

Також ми писали, що в Україні змінено процедуру огляду на алкоголь.